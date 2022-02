Ecco la nostra analisi sugli eventi da moviola in Empoli-Juventus, gara valevole per la 27esima giornata di Serie A e trasmessa su Dazn. Questo il sestetto arbitrale:



MARESCA



PALERMO – PERROTTI



IV: FOURNEAU



VAR: VALERI



AVAR: MUTO



Secondo tempo



51': Ismajli stende Kean in scivolata, giusta l'ammonizione che costa all'albanese la squalifica nella prossima giornata.



Primo tempo:



20': richiesta di penalty da parte dell'Empoli a causa di un contatto che vede protagonista in negativo Rabiot su Zurkowski nella propria area. Niente che possa indurre seriamente Maresca a indicare il dischetto.