La corsa al quarto posto della Juventus fa tappa sul difficile campo dell'Empoli. Max Allegri vuole tornare alla vittoria dopo i pareggi contro Atalanta e nel derby contro il Torino, ma dovrà fare a meno della pesante assenza di McKennie infortunatosi nella sfida di Champions contro il Villarreal. La formazione toscana è reduce da un pessimo 2022 senza alcuna vittoria e proverà a cambiare il proprio trend.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Empoli-Juventus è in programma sabato 26 febbraio alle ore 18 e sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma Dazn. Stesso discorso vale per lo streaming attraverso i dispositivi mobile e pc da cui si potrà accedere all'app.



PROBABILI FORMAZIONI:

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami; Cutrone, Pinamonti.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, de Ligt, Bonucci, De Sciglio; Cuadrado, Zakaria, Locatelli, Rabiot; Vlahovic, Morata.