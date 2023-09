Empoli e Juventus si affrontano allo Stadio Catellani in un match valido per la 3ª giornata di Serie A: calcio d'inizio alle 20.45, la gara sarà trasmessa in diretta streaming da Dazn e in tv da Sky (Sky Sport Summer 201, Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 4K 213, Sky Sport 251). Fondo classifica per i toscani, ancora a quota zero, i bianconeri vogliono ripartire dopo il pareggio interno con il Bologna nell'ultimo turno di campionato.



LE ULTIME - Alza il baricentro Zanetti, con il trio Cancellieri-Baldanzi-Gyasi alle spalle di Caputo. Pogba va ancora verso la panchina con Fagioli titolare, Allegri conferma Weah a destra con McKennie pronto a subentrare.



PROBABILI FORMAZIONI



EMPOLI (4-2-3-1): Perisan; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Haas, Marin; Cancellieri, Baldanzi, Gyasi; Caputo.



JUVE (3-5-2): Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Weah, Faglioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Chiesa, Vlahovic.