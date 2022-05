In campo per la solidarietà. Empoli e Ucraina si sono sfidati al Castellani in un’amichevole finita 3-1 per la nazionale di Petrakov con l’incasso interamente devoluto a Ukraine United24, la piattaforma voluta dal presidente Zelensky. Le reti di Yaremchuk, Karavaiev e Pikhalonok per l’Ucraina e di La Mantia per la squadra di Andreazzoli hanno fatto da cornice all’evento benefico.