Rade Krunic, centrocampista dell'Empoli, ha parlato a Sky Sport verso il match contro il Torino: "Il voto alla stagione dipende dalla salvezza. Potrebbe essere alto, ma con la retrocessione sarebbe tutto diverso. Futuro? Non è giusto parlarne adesso, siamo in una situazione particolare e delicata, ci sarà tempo. Vorrei fare un gol importante per la salvezza ma mi basterebbe anche uno dei miei compagni".