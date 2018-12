Rade Krunic, centrocampista dell'Empoli, ha parlato a Radio Lady dopo il pari contro la Spal: "Sono felice per l’assist e il gol, ma non per il risultato perché potevamo vincere la partita. Abbiamo giocato bene e dovevamo chiuderla prima, ma siamo sulla strada giusta con il nuovo mister visto che non abbiamo ancora perso con lui e questo vuol dire qualcosa. Dopo che la Spal è rimasta in 10 ci siamo abbassati troppo invece di continuare a giocare e commettere meno errori in fase di non possesso visto che avevamo l’uomo in più e dovevamo sfruttarlo".



SU IACHINI - "Ci ha fatto i complimenti perché questo non è un campo facile e il punto è comunque importante".



SUL FUTURO - "Non si sa mai cosa può succedere, ma io sono qui e devo pensare all’Empoli".