Il mercato in entrata dell'Empoli potrebbe non essere finito. Come riporta La Gazzetta dello Sport, uno dei primi obiettivi per il centrocampo è Szymin Zurkowski, centrocampista che ha avuto poco spazio alla Fiorentina in questa prima parte di stagione. Potrebbe fargli spazio uno tra Leo Stulac e Jacopo Dezi, entrambi arrivati in estate dal Parma in prestito. In uscita c'è anche Karim Laribi, diretto verso il Bari.