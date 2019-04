Fabrizio Corsi, patron dell'Empoli, ha affidato al canale Twitter del club il suo messaggio di incitamento per il raggiungimento della salvezza: "I numeri dicono che possiamo ancora farcela e finché sarà così dobbiamo dare tutto per centrare una grande impresa. È dura, ma non impossibile, l’Empoli vuole e deve giocarsela fino in fondo."



L'Empoli è attualmente terzultimo nella classifica della Serie A, a 4 punti dalla zona salvezza quando mancano 5 giornate alla fine del campionato.