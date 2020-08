Amato Ciciretti, esterno offensivo dell'Empoli, ieri ha sbagliato il rigore che sarebbe valso l'1-0, a pochi minuti dal termine, nel playoff di B col Chievo. Questo il post su Instagram dell'ex Benevento: "Mi dispiace! Non trovo parole adatte, volevo ringraziare ogni componente dell’Empoli calcio, dal presidente allo staff Fisio dottori dirigenti Magazzinieri e soprattutto ai miei splendidi compagni! Sono stati 6 mesi bellissimi, dove mi sono sentito veramente a casa! Avrei una voglia di poter tornare indietro di qualche ora per poter cambiare la sorte di quel maledetto rigore, ma purtroppo non si può.. La vita è fatta di responsabilità ed io è giusto che mi assumo le mie.. Spero che questa bella botta mi faccia crescere sia come uomo che come calciatore ! Grazie per tutto quello che avete fatto per me in questi mesi".