Andrea La Mantia si presenta in conferenza stampa come nuovo giocatore dell’Empoli, arrivato dal Lecce in prestito con obbligo di riscatto: “L’Empoli mi ha presentato un progetto che mi ha convinto, è una società storica e ambiziosa. A Lecce si è rotto qualcosa, sono state fatte delle scelte che mi hanno fatto sentire escluso, ma ringrazio i tifosi. Fra le varie proposte che avevo questa era la più stimolante. La rosa è importante, farò di tutto per aiutare i miei compagni per uscire da questa situazione. Non ci poniamo obiettivi, dobbiamo lottare gara dopo gara per invertire la tendenza”.