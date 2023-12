Empoli-Lazio e Sassuolo-Genoa aprono la 17ª giornata di Serie A: calcio d'inizio alle 18.30, su Calciomercato.com gli episodi da moviola.



EMPOLI – LAZIO Venerdì 22/12 h.18.30



Arbitro: Marchetti

Assistenti: Bresmes - Valeriani

Quarto ufficiale: Ferrieri Caputi

VAR: Nasca

AVAR: Mazzoleni



15' - Maldini interviene duramente su Patric: ammonizione per il centrocampista dell'Empoli.





SASSUOLO – GENOA Venerdì 22/12 h.18.30



Arbitro: Guida

Assistenti: Rossi L. - Fontani

Quarto ufficiale: Monaldi

VAR: Valeri

AVAR: Marini



13' - Duro intervento di Bani sul ginocchio di Castillejo: giallo per il difensore del Genoa.



6'- Il Genoa chiede un rigore un rigore per un contatto tra Gudmundsson e Ferrari al limite dell'area, ma Guida non concede: il contatto è lieve.