All'ora di pranzo domenica laproverà a riprendere la corsadopo l'inciampo casalingo col Parma di lunedì scorso. I toscani invece sono in crisi di risultati da quasi sei mesi: l'ultima vittoria è datata 8 dicembre e in casa quest'anno hanno vinto solo una partita. Al penultimo posto in classifica le chance di salvezza si stanno riducendo e per questo la sfida contro i biancocelesti è quasi un'ultima spiaggia.

Empoli - Laziodomenica 4 maggio 2025: 12:30DAZNDAZNVásquez; Goglichidze, Ismajili, Viti; Gyasi, Kovalenko, Anjorin, Pezzella; Fazzini, Esposito; Colombo. All. D'Aversa.Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.D'Aversa non avrà a disposizione Grassi e Henderson per squalifica. Spazio dunque a Kovalenko e Anjorin, con Fazzini ed Esposito sulla trequarti. Davanti ballottaggio tra Colombo e Solbakken. Dall'altra parte Baroni dovrebbe confermare l'11 iniziale sceso in campo contro il Parma. Uno solo il dubbio da risolvere per il tecnico biancoceleste: sulla trequarti dietro Castellanos, si giocano il posto Dia e Pedro, con lo spagnolo comunque pronto per entrare a gara in corso.

La gara tra Empoli e Lazio sarà trasmessa in TV in esclusiva da DAZN.Il match delle 12:30 tra Empoli e Lazio domenica sarà visibile in streaming tramite app di DAZN su tutti i dispositivi abilitati.La partita tra Empoli e Lazio sarà raccontata dalla voce di Luca Farina; il commento tecnico è affidato a Marco Parolo.