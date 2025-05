Getty Images

Empoli-Lazio, la MOVIOLA LIVE: espulso Colombo, cos'è successo

Redazione CM

11 minuti fa



Di seguito gli episodi da moviola più importanti di Empoli-Lazio, gara valida per la 35a giornata della Serie A 2024/25, che ha preso il via alle 12.30 al Castellani.





EMPOLI – LAZIO h.12.30



COLOMBO



TOLFO – DEI GIUDICI



IV: CREZZINI



VAR: ABISSO



AVAR: GARIGLIO



40' - Espulso Lorenzo Colombo per doppia ammonizione: l'attaccante dell'Empoli rimedia due gialli nel giro di pochi minuti e lascia i suoi in dieci. Fa discutere la seconda ammonizione per un contatto tra l'ex Milan e Gigot, con il centravanti che allarga leggermente la gamba.