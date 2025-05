Empoli - Lazio, le pagelle di CM: Dia la decide con una zampata, Konate non molla mai

Getty Images

Empoli – Lazio 0-1attento e sempre puntuale nelle uscite. Tiene al sicuro il risultato dando solide certezze a tutta la difesa.Perfetto il cross per Dia dopo un minuto. Si propone con continuità rischiando poco. Poi rovina tutto facendosi espellere a un quarto d’ora dalla fine. Un errore troppo grave per uno della sua esperienza.si immola ovunque per bloccare le ripartenze del Parma. Precisi anche i lanci da dietro per provare a superare il muro avversario.: fa correre un brivido poco dopo il vantaggio sbagliando una copertura facile. Poi si riprende e dà il suo contributo importante per tenere al sicuro il fortino biancoceleste.

ci mette carattere e grinta. Diversi suoi cross interessanti dovevano essere sfruttati meglio dai compagni. (dal 25’s.t.nel momento di maggior difficoltà della Lazio fa valere la sua qualità)fa il suo lì in mezzo, ma commette qualche sbavatura di troppo in interdizione e anche nella gestione del possesso palla. Palloni persi che tarpano le ali allo sviluppo della manovra.gioca col freno a mano tirato. Probabilmente condizionato dalla diffida (dal 33’s.t.un colpo in testa al primo contrasto non lo condiziona. Entra in un momento critico senza paura)

non un granché al livello di apporto offensivo la sua prova da ala destra. (dal 1’s.t.: dà molta più vitalità a tutta la fascia destra)non sbaglia dopo un minuto a tu per tu col portiere e mette subito in discesa la partita per i biancocelesti. Tanto movimento tra le linee che fa saltare sistematicamente le rotazioni difensive dell’Empoli. (dal 13’s.t.scelta conservativa di Baroni. Lui esegue bene i suoi compiti per dare solidità senza abbassare il baricentro della squadra)In crescita rispetto alle recenti uscite. Poco incisivo davanti, ma si rende utile in copertura e guadagnando tanti falli che spezzano il ritmo avversario. (dal 25’s.t.fa valere la sua esperienza nella gestione del pallone nei momenti più critici. Manca di un soffio il colpo del 2-0)

solita partita di grande sacrificio, ma perde quasi tutti i duelli fisici e non riesce a pungere.All.il 4-4-2 proposto rende la squadra più ordinata dall’inizio. Il secondo tempo col freno a mano tirato dei suoi però trova poche spiegazioni, così come alcune scelte tattiche, tipo quella di Marusic ala destra. Alla fine però quello che conta è il risultato che lo premia.sul gol preso non ha grosse responsabilità. Bravo con un paio di interventi a tenere in gioco i suoi fino all’ultimo.inutilmente falloso e nervoso. Un’ammonizione evitabile a fine primo tempo convincono D’Aversa a toglierlo a metà gara. (dal 1’s.t.con lui l’Empoli, sotto di un uomo, si riequilibra tatticamente e spinge meglio per tutto il secondo tempo)

limita l’azione di Castellanos sfruttando bene le sue doti fisiche. Nel gioco aereo le prende quasi tutte lui.malissimo dopo un minuto nell’azione del vantaggio della Lazio. Poca sicurezza in tutte le situazioni. E anche poca fortuna, in occasione del suo gol annullato dal Var per fuorigioco millimetrico. (dal 45’s.t.lavora a tutta fascia senza fermarsi un attimo. Si sacrifica tanto anche in inferiorità numerica per tenere comunque alto il pressing sui portatori di palla della Lazio.le iniziative dell’Empoli passano spesso dai suoi piedi. Lavora bene anche in copertura, limitando le giocate di Rovella e Guendouzi.

il più coraggioso dei suoi soprattutto nel primo tempo. Non ha paura di cercare anche soluzioni personali per provare a mettere in difficoltà la Lazio.impreciso nella gestione di troppi palloni. Legge male tempi e spazi di movimento in molte situazioni.tanto movimento, ma poco incisivo in zona gol. Serviva più iniziativa da parte sua anche nell’1vs1. (dal 13’s.t: non molla un pallone. Insegue tutti gli avversari per rendere difficile alla Lazio il palleggio dal basso)tanti palloni buttati via, nonostante la gran mole di lavoro per portare il pressing alto anche sotto di un uomo.

paga la sua troppa foga nel cercare di rendersi utile lì davanti. Molto fiscale la decisione dell’arbitro di espellerlo nel primo tempo, ma lui è ingenuo nell’intervenire in maniera scomposta su Gigot, sapendo di essere già ammonito.All.:le ha provate tutte l’Empoli, ma non è stato neanche aiutato dalla fortuna. C’è poco da rimproverare al tecnico e ai suoi che non hanno mollato mai.