Empoli-Lazio, 35esima giornata di Serie A

è una sfida valevole per la 35esima giornata del campionato di Serie A. I biancocelesti fanno visita alla formazione allenata da D'Aversa, che cerca punti pesanti per provare a togliersi da una scomoda penultima posizione di classifica. La Lazio, invece, vuole restare aggrappata al sogno Champions. Calcio d'inizio al Castellani a partire dalle ore 12.30.Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Fazzini, Marianucci, Pezzella; Solbakken, Cacace; Colombo. All. D'Aversa.

Mandas; Hysaj, Gigot, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Marusic, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.: Colombo