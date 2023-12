Empoli-Lazio alle 18 di venerdì 22 dicembre è il secondo mathc in programma della 17esima giornata di Serie A, la giornata pre-natalizia. La gara del Castellani sarà trasmessa in tv e streaming da Dazn. Andreazzoli recpuera Baldanzi, ma non avrà ancora Caputo in attacco. Sarri è chiamato all'ennesimo riscatto e prova i titolarissimi con Luis Alberto e Immobile dal 1'.



PROBABILI FORMAZIONI

EMPOLI (4-3-1-2): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Bastoni; Marin, Grassi, Maleh; Baldanzi; Shpendi, Cambiaghi.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.