Empoli, le condizioni di Ebuehi e quante partite salta

Non arrivano buone notizie per l’Empoli di Aurelio Andreazzoli, che durante la gara del Castellani contro il Milan, ha perso Ebuehi, uscito dal rettangolo verde di gioco per un infortunio. Al suo posto, è subentrato al 28′ Filippo Ranocchia. Il difensore è stato poi sottoposto agli esami strumentali di rito nel corso delle ultime ore, che hanno rivelato le reali condizioni del giocatore dei toscani.



LE CONDIZIONI - L’Empoli ha comunicato l’esito degli esami a cui si è sottoposto il difensore, che hanno evidenziato una lesione di medio/basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Il giocatore ha già iniziato il percorso di riabilitazione e sicuramente salterà la prossima sfida di campionato contro il Verona.