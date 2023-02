Vicario 6: leggermente più insicuro rispetto al solito. E forse poteva fare qualcosa di più sul tiro cross da cui origina il pari viola. Ma è miracoloso sul tiro al volo di Cabral a tempo scaduto

Ebuehi 6,5: da quella parte Terzic e Saponara non passano praticamente mai. Più in difficoltà quando da quella parte ci va Gonzalez, ma la gara resta molto positiva

Ismajli 6,5: rende la vita infernale a Jovic nel primo tempo, tiene il fortino chiuso fino al pari di Cabral. Ma non ha colpe

Luperto 7: idem come sopra. Con una rete di testa che non arriva per un anticipo provvidenziale di Quarta

Cacace 6: contiene con personalità un diavolaccio come Gonzalez. Si fa saltare con troppa facilità da Dodò, che lo fa anche ammonire

Akpa-Akpro 7: sempre utile in fase di ripiegamento, si rende protagonista anche con qualche bell’imbucata in verticale. Match da tuttocampista, esce stanchissimo dopo aver arpionato un gran numero di palloni. Dal 72’ Haas 5,5: prova a suonare la carica in contropiede, ma non si vede mai

Marin 6: perde un pallone sanguinoso al 20’. Poi cresce di condizione facendo da frangiflutti nella ripresa

Bandinelli 6,5: miracoloso quando in avvio di ripresa salva sulla riga sulla craniata di Quarta. Prezioso nelle due fasi, e ormai non è una notizia

Baldanzi 6,5: reattivo come un falco ad avventarsi sul pallone che poi vale il vantaggio. Fatica un po’ ad emergere in un match che l’Empoli gioca principalmente in copertura, ma la sua firma c’è. Dal 72’ Henderson 6: entra nel momento più difficile. Non sfigura

Caputo 6,5: tuttofare del pacchetto avanzato azzurro. Suo l’assist per il vantaggio di Cambiaghi. Poi la solita prova di sostanza e qualità. Dall’84’ Piccoli SV

Cambiaghi 7,5: trova la rete dopo un primo tempo di rara generosità in cui mette costantemente in croce la retroguardia viola. Si fa male e non sembra un infortunio banale. In bocca al lupo. Dal 59’ Satriano 5: entra quando l’Empoli ormai non attacca più e di palloni ne arrivano pochissimi. Ma si perde imperdonabilmente Cabral che trova il pari.

All. Zanetti 6,5: tatticamente non poteva giocarsela diversamente. Trova meritatamente il vantaggio dopo aver incartato il collega per tutta la prima frazione. Forse l’Empoli si abbassa troppo dopo la rete. I cambi non gli danno una mano. Ma uscire dal ranchi con un punto non è mai banale