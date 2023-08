Empoli-Verona 0-1



Caprile 5: sbaglia l’uscita alta sull’angolo che consente al Verona di passare in vantaggio.



Ebuhei 6: accompagna l’azione quando serve, bravo a tamponare su Doig.



Ismajli 6: prestazione priva di sbavature.



Luperto 6: efficace in ogni chiusura.



Cacace 5,5: ci mette impegno, ma a livello tecnico non regge il confronto con il suo predecessore.



(Dal 34’ st Pezzella sv).



Grassi 6: mette ordine a centrocampo, senza cercare cose rischiose.



(Dal 41’ st Henderson sv).



Marin 6: pronti via sfiora l’eurogol, poi abbassa i giri del motore.



Cancellieri 5,5: ha un primo passo in grado di mettere in difficoltà chiunque, ma è arrivato da poco e ancora non ha appreso i meccanismi della squadra.



(Dal 25’ st Shpendi 6: mette grinta e vivacità, forse entra troppo tardi)



Baldanzi 6,5: i suoi guizzi servono come il pane a questa squadra. Confeziona un assist al bacio per Gyasi che il compagno spreca malamente.



Gyasi 5: la miglior condizione è ancora lontana, sciupa una palla gol a tu per tu con Montipò sparando alto.



(Dal 41’ st Ekong sv).



Caputo 5,5: un solo tiro in porta che non impensierisce più di tanto Montipò.



(Dal 25’ st Piccoli 5,5: non aggiunge pericolosità alla manovra offensiva azzurra).





All. Zanetti 5: due sconfitte su due in gare ufficiali, l’Empoli sbarazzino e compatto del finale della scorsa stagione è già un lontano ricordo. Urgono provvedimenti, forse anche dal mercato…