1-1non può nulla sul gol, puntuale nelle uscite e determinante con le parate.sistematicamente saltato da Banda, ha cercato di costruire qualcosa in avanti ma la fase difensiva lo ha penalizzato.(dal 20’ s.t.: regge la difesa, puntuale ad intervenire sui cross e tiene a bada Ceesay.: come il collega di reparto, tutti i palloni in area devono prima passare da lui.si costruisce il gol da solo, rubando palla a Strefezza e con un coast to coast riesce a concludere.: cerca di rendersi pericoloso con il suo dinamismo senza incidere più di tanto.(dal 28’ s.t.sv)è il fulcro del gioco e onnipresente davanti alla difesa da schermo.cerca di fare legna a centrocampo, non sempre efficace e anche in ritardo sul gol del pari mentre insegue Strefezza.(dal 10’ s.t.: non porta quello che ci si aspettava, poco presente.)il più pericoloso dei suoi, è ovunque e si infila tra le maglie giallorosse creando sempre pericoli sfiorando il primo gol in A.: inizia bene con qualche sponda e un tiro che si costruisce da solo, poi cala.(dal 10’ s.t.: conoscendo le sue qualità ci si aspettava di più rispetto ad una punizione nel finale.)punge davvero poco, l'unica occasione in cui poteva far male aspetta troppo e il suo tiro viene deviato fuori.(dal 28' s.t.All.: l'inizio di gara pende dalla parte della squadra toscana, ben messa in campo e con ottime trame, ma questo dura troppo poco per poi perdere campo ai danni di un Lecce che cresce e solo i suoi difensori centrali lo salvano. A poco sono serviti i cambi per ridare vivacità. Facendo un bilancio, il pareggio può andare più che bene nonostante il vantaggio iniziale.