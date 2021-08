: prima da incubo per il portiere in prestito dal Cagliari. Provoca l’angolo che porta al gol di Milinkovic-Savic dopo uno stop errato, poi stende Acerbi goffamente regalando alla Lazio il rigore del 3-1.: parte fortissimo, creando parecchi grattacapi al lato sinistro biancoceleste. Si spegne alla distanza.(Dal 39’ s.t. Fiamozzi sv): tiene bene la posizione ed è presente su tutte le palle alte.: si fa infilare troppo facilmente da Lazzari in occasione del raddoppio della Lazio: anche lui non è attento in occasione del 2-1 firmato da Lazzari. Non incide dall’altra parte del campo.: Andreazzoli lo rischia play in una gara complicata contro avversari di alto livello. L’esperimento, però, non riesce.: anche lui sottotono, fatica a trovare spazi in cui inserirsi e a contenere i movimenti offensivi dei centrocampisti di Sarri.(Dal 31’ s.t.: entra per aumentare la muscolatura del centrocampo azzurro, ma è ancora lontano dalla miglior condizione).: il più positivo dei suoi. Segna il gol che illude il popolo empolese e ne sfiora almeno altri due.(Dal 25’ s.t.: prova qualche inserimento ma senza risultare particolarmente pericoloso).: pronti via spacca la difesa con l’accelerazione e l’assist che mandano in gol Bandinelli. Ci prova fino all’ultimo e sfiora l’eurogol con un destro dalla distanza che si stampa sulla traversa.: si muove tanto e fa a sportellate con i centrali biancocelesti, ma non crea pericoli alla porta di Reina.(Dal 31’ s.t.: non ha il tempo di aiutare la squadra con le sue qualità).: come il compagno di reparto, è generoso ma di fatto non tira mai in porta.(Dal 38’ s.t.).: butta nella mischia tanti debuttanti e rischia qualche azzardo di troppo. La Serie A dà una sonora sveglia alla sua squadra, ma ci sta: le qualità il gruppo ce le ha, tocca lui spiegare al gruppo come gestire i momenti complicati.