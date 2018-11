: non può nulla sulle reti di Insigne e Mertens, in altre circostanze tiene a galla l'Empoli per quello che può. Nel finale diventa colpevole con un paio di uscite non precise5: perde un pallone sanguinoso sul 2-0 del Napoli: quando hai di fronte Insigne e Mertens non puoi permetterti di toccare il pallone all'indietro quasi senza guardare e passarla liscia: non trova i tempi per guidare il reparto, spesso in difficoltà nell'uno contro uno quando si trova scoperto. In due circostanze, però, fa lavorare Karnezis svettando bene di testa nell'area partenopea.: stesse difficoltà del compagno di reparto, gli scappano da tutte le parti e non può sdoppiarsi: al 14' mette dentro il gol del potenziale pareggio, ma la sua posizione è nettamente in fuorigioco sul tocco di Caputo. Resta, però, pericoloso sull'out mancino. Uno degli ultimi ad arrendersi, ci mette l'anima e merita qualcosa in più della sufficienza: è l'uomo chiamato a fare filtro, dovrebbe fare l'Allan, non riesce mai nel compito di stringere il campo (dal 22' st: entra con poco piglio): la partita più difficile in questo campionato, spesso schermato. Ha, però, il merito di iniziare l'azione che porta l'Empoli ad accorciare le distanze: in rapporto all'età, gioca una buona gara. Tanta qualità che si alterna a qualche momento di discontinuità. Le giocate, però, fanno pensare ad un ottimo futuro: partita poco brillante nel primo tempo. Poi, si esalta nella ripresa innescando Caputo per il punto che dimezza lo svantaggio. La condizione non è al meglio e viene sostituito (dal 23' st: fa il compito, ma non riesce ad affondare come vorrebbe): reattivo, è dai primi minuti calciatore che prende palla tra le linee e si procura, nel momento migliore dell'Empoli, spara su Karnezis da posizione quasi impossibile (dal 35' stsv)si conferma 'on fire'. Segna al San Paolo, mette in costante difficoltà la difesa partenopea. Si inserisce perfettamente nell'azione del 2-1 tra Maksimovic e Koulibaly.merita la sufficienza il suo Empoli, perché perde 5-1 ma se la gioca, il risultato è il frutto del finale dove ci sta mollare fisicamente e mentalmente. Resta la necessità di dare ancora fiducia a questo progetto tecnico