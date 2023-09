Berisha 7: esordio da urlo per il portiere albanese, che para il rigore a Vlahovic ma non può nulla su Danilo e Chiesa.: sgomita con Kostic, riuscendo a contenerne le sfuriate. Bene anche su Cambiaso.: sempre ben piazzato, non ha responsabilità sulle marcature bianconere.compone con Luperto una coppia difensiva di certa affidabilità.: accompagna l’azione con costanza, piazzando anche, soprattuto nel primo tempo, qualche cross interessante.: ha grande personalità, ma alterna buone giocate a qualche errore di inesperienza.(Dal 16’ st: nell’ultima mezzora la Juve domina, lui resta infangato senza riuscire ad emergere).: poco propositivo in fase di costruzione, non è reattivo nel spazzare la palla che Danilo scaraventa in rete.(Dal 27’ st).: gioca una partita di grande sostanza in fase di non possesso, ma scommette anche molti errori in appoggio.: salta l’uomo con facilità e fa ammonire un paio di avversari, non riesce però ad essere pericoloso.(Dal 16’ st: qualche sgasata, ma poche idee).: questa nuova impostazione tattica lo costringe a giocare quasi esclusivamente spalle alla porta. Un compite che svolge con generosità, ma di fatto non riesce mai a calciare in porta.(Dal 27’ st).: punta con continuità l’uomo e mette anche qualche buon pallone in mezzo, ma in area c’è il vuoto.(Dal 38’ st).: pochi mesi fa la sua squadra aveva annichilito la Juve, stasera non ha nemmeno fatto un tiro in porta. C’è da dire che eccetto Caputo (36 anni) e Destro (condizioni da verificare), non ci sono alternative per il ruolo di punta, ma siamo a 0 gol e 0 punti in tre partite….find_in_page{background-color:#ffff00 !important;padding:0px;margin:0px;overflow:visible !important;}.find_selected{background-color:#ff9632 !important;padding:0px;margin:0px;overflow:visible !important;}