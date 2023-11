Empoli:: già due interventi importanti nei primi tredici minuti, prima sul mancino di Politano e poi sul colpo di testa di Anguissa. Si ripete ancora su Lindstrom. Ma quella parata all'89' su Kvaratskhelia vale il prezzo del biglietto.: tiene bene Elmas, viene sostituito quando subentra Kvara e inizia a metterlo in difficoltà (18' s.t.: in campo per sfruttare gli spazi lasciati dal Napoli e spesso ci riesce).: buona applicazione difensiva, ci mette fisico e non si fa mai anticipare da Simeone e Raspadori.: attento, preciso. Legge bene anche i tentativi di profondità del Napoli e non si lascia sorprendere.: complicato avere a che fare con Politano e Di Lorenzo, fa quel che può.: prova a farsi vedere con gli inserimenti ma il grosso del lavoro lo fa in marcatura su Raspadori giocando praticamente a uomo (26' s.t.: è l'eroe della giornata per l'Empoli, tira fuori un destro imprendibile per Gollini che vale il gol vittoria).: buon palleggio in mezzo al campo, ha qualità e si vede (35' s.t.).: interdizione ma non solo, trova un filtrante bellissimo per Cancellieri al 23' ma il compagno spreca.: differenza di passo evidente con Olivera, mette in atto tutta la sua velocità con cui (18' s.t.: subito in partita nella doppia fase. Diventa decisivo anche nella spinta quando sovrappone e serve l'assist per il gol di Kovalenko).: una spina nel fianco della difesa napoletana con i continui movimenti per scappare alle spalle: si muove tanto cercando di dare meno punti di riferimento possibili. Spesso, però, è impreciso (35' s.t. Maldini s.v.).: un bell'Empoli che gioca a calcio e addirittura vince al Maradona contro i campioni d'Italia. Tre punti inaspettati ma importanti per uscire dalla zona retrocessione.