Empoli-Udinese 0-0



Berisha 6: gestisce senza affanni i pochi tiri che gli arrivano.



Ebuhei 6: concentrato in fase difensiva, sbaglia più del solito con il pallone tra i piedi.



Ismajli 6: non lascia neanche un centimetro a Thauvin.



(Dal 30’ st Walukiewicz 6: si inserisce senza difficoltà nei meccanismi difensivi della squadra).



Luperto 6: va a vuoto su un paio di traversoni che Lucca non impatta, nel complesso la sua prova è positiva.



Cacace 6: gara priva di sbavature.



Maleh 6: grande sostanza in mezzo al campo, non sempre preciso con la palla tra i piedi.



Marin 6: costringe Silvestri al miracolo con un bel tentativo da fuori.



(Dal 36’ st Kovalenko sv).



Grassi 6: rischia e poco e aiuta la squadra in fase difensiva.



Baldanzi 6,5: impegna Silvestri con un tiro forte ma centrale, il suo grande assist per Caputo viene annullato dal VAR.



(Dal 36’ st Gyasi sv).



Cancellieri 6,5: fa a sportellate con Bijol e Perez, sui fa notare per qualche ripartenza ben gestita.



Caputo 6: segna un gol da bomber vero, cancellato dalla tecnologia. Si muove molto e cerca il dialogo con i compagni di reparto con buona qualità.



(Dal 31’ st Cambiaghi 5,5: sciupa nel recupero una ghiottissima occasione per regalare il successo ai suoi).





All. Andreazzoli 6: il gioco migliora di partita in partita, ma alla squadra mancano ancora brillantezza e cattiveria. Ma forse, cioò che manca davvero è la qualità.