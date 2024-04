Empoli, le pagelle di CM: Caprile non basta, Walukiewicz sciupa tutto

salva qualsiasi cosa dalle sue parti, ma non basta: poche sbavaturepesa la disattenzione che costa l'assist per Pierotti e la rete di Sansone: attento per tutto il match, perde il duello con Piccoli sulla rete: la spinta in avanti è molto limitata dal dover fare attenzione in fase difensiva: prova a mettere ordine in mezzo al campo: schierato come centrocampista non esprime al meglio le sue qualità(25' s.t: pochi spunti rilevanti se non qualche contrasto a centrocampo): limita Almqvist dalle sue parti e si sovrappone

(39' s.t.: ha difficoltà nel trovare la posizione, si vede poco(14' s.t.: lotta in mezzo al campo, qualche errore tecnico): qualche fiammata, come l'assist sulla rete annullata e l'occasione in rovesciata(14' s.t.: si accende poco e non cambia l'inerzia del match)lotta soprattutto per i compagni fornendo sempre un appoggio(14' s.t.: prova a farsi vedere e a ricevere palloni giocabili ma senza incidere)All. Nicola 5,5: formazione rivedibile con Zurkowski e Bastoni schierati in una posizione eccessivamente ibrida e Cerri costretto a lottare su pochi palloni giocabili. I cambi non aiutano con Cambiaghi che gioca anche peggio di Cancellieri, così come Niang.