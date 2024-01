Empoli, le pagelle di CM: Caputo è un fantasma, Cancellieri almeno ci prova

Carlo Alberto Pazienza

Empoli-Milan 0-3



Caprile 6: non può nulla sui gol rossoneri.



Ebuhei 5,5: bruciato da Leao in occasione del vantaggio rossonero, la sua partita dura poco meno di 25 minuti.



(Dal 27’ pt Ranocchia 5,5: aggiunge un po’ di qualità alla manovra azzurra, ma non riesce a trovare l’imbucata vincente).



Ismajli 6: salva davanti a Caprile un tentativo in acrobazia di Leao.



Walukiewicz 6: riesce a rendere inoffensivo Giroud.



Luperto 6: non sfigura in un ruolo che non ricopriva da tempo.



Grassi 5,5: si perde Loftus-Cheek che segna indisturbato il gol che stappa l’incontro.



(Dal 29’ st Marin sv).



Maleh 5: suo il fallo di mano, molto ingenuo, che permette a Giroud di andare sul dischetto e trovare il raddoppio alla mezzora.



Gyasi 6: con l’uscita di Ebuehi si sacrifica terzino. Gioca semplice, senza rischiare.



Baldanzi 6: tornato titolare a distanza di oltre due mesi, riesce a farsi valere in mezzo al denso centrocampo rossonero. Suo il primo tiro in porta azzurro del match.



(Dal 12’ st Cancellieri 6: impatto positivo sulla gara, è l’unico che riesce a creare qualche preoccupazione alla annoiata difesa rossonera).



Cambiaghi 5: tanto movimento offensivo ma anche tanti, troppi, errori tecnici.



Caputo 5: mai in partita, i tocchi che fa si contano sulle dita di due mani…è non è un modo di dire.



(Dal 29’ st Maldini 6: con il suo ingresso la squadra guadagna vivacità offensiva.





All. Andreazzoli 5,5: la sua squadra fa poco per opporsi a un Milan cinico ma non brillante. L’entusiasmo iniziale del suo arrivo si è definitivamente svanito, ora servono risposte anche dalla dirigenza in sede di calcio mercato.