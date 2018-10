Empoli-Juventus 1-2

Provedel 7: prima dell’uno-due bianconero compie due autentici miracoli che, per pochi minuti, tengono a galla i toscani.

Di Lorenzo 6,5: Si ritrova davanti Alex Sandro che lo punta spesso. Un paio di volte il brasiliano ha la meglio ma, nel complesso tiene botta e non sfigura.

Maietta 6,5: non concede neanche un centimetro agli attaccanti della Juve. Domina sulle palle alte.

Silvestre 6,5: assieme a Maietta forma una coppia insuperabile per Ronaldo e co. Ci vogliono un rigore un e una bomba da fuori del portoghese per superare la coppia centrale azzurra.

Antonelli 6: si concede poche sortite offensive, ma in difesa né Bernardeschi né De Sciglio lo mettono in difficoltà.

(Dal 24’ s.t. Pasqual 5,5: ingresso poco convinto del capitano, che avrebbe anche un paio di buone chance per crossare ma è meno preciso del solito).

Acquah 7: la progressione con cui ara la fascia e che porta al gol azzurro vale il prezzo del biglietto. Domina in fisicamente mezzo ai bianconeri, raddoppia sempre su Ronaldo.

Bennacer 5,5: sciupa una gara da incorniciare con l’ingenuità del fallo su Dybala che manda Ronaldo sul dischetto e spiana la strada alla rimonta Juve. Peccato, perché fin lì aveva giocato con qualità e personalità.

Traore 5,5: Andreazzoli lo butta dentro dall'inizio per la maggior fisicità e rapidità rispetto a Capezzi. Commette qualche errore di troppo, ma non era una gara facile.

(Dal 82’ La Gumina s.v.)

Krunic 6: gioca con intelligenza, senza rischiare. Non riesce però mai a cambiare passo e a creare occasioni pericolose per la porta bianconera.

Zajc 5,5: un po’ meno concreto e bello da vedere del solito. Avrebbe una buona occasione nel primo tempo ma perde l’attimo per il tiro e si fa recuperare.

(Dal 30’ s.t. Ucan 6: pensare che gli potesse riuscire quanto fatto a Frosinone era difficile, ma il turco entra con la giusta determinazione e in 15’ e spiccioli prova a verticalizzare e a creare pericoli a Szcezesny.

Caputo 6,5: accende il pomeriggio del Castellani con un sinistro all’incrocio da stropicciarsi gli occhi, alla CR7 per intendersi. Non solo: corre e fa a sportellate con tutta la difesa bianconera, con grande generosità e abnegazione.

All. Andreazzoli 7: la gara con la Juve l’aveva preparata alla perfezione. Il suo centrocampo muscolare domina per larghi tratti del match e per vincere i bianconeri hanno bisogno di un rigore e di una magia di Ronaldo. La strada del gioco è quella da continuare a seguire.