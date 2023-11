Frosinone-Empoli 2-1



Berisha 5,5: non impeccabile in occasione della marcatura rivale siglata da Cuni.



Bereszynski 6: davanti ha un cliente scomodo come Ibrahimovic ma nel complesso sciorina una prestazione sufficiente.



Ismajli 5: rischia il pasticcio in occasione del gol cancellato dal Var a Cuni.



Luperto 6: esperienza e affidabilità, fa il suo in una giornata storta per la propria squadra.



Bastoni 6: la sua gara è principalmente riversata sulla fase difensiva e su Soulé. La interpreta con successo, proteggendo bene la propria zona di competenza.



(dal 32’ s.t. Cacace s.v.).



Marin 5,5: corre tanto senza però entrare nel vivo del gioco.



(dal 17’ s.t. Ranocchia 5,5: non impatta come dovrebbe sull’incontro).



Grassi 6: preciso e ordinato, è uno dei riferimenti primari nella risalita del campo. Bene pure nelle situazioni di non possesso.



(dal 32’ s.t. Kovalenko s.v.)



Fazzini 6: torna titolare a distanza di oltre un mese, confermando i progressi mostrati da subentrato nelle uscite precedenti



Cancellieri 6: parte col botto centrando una clamorosa traversa, si afferma come l’uomo più pericoloso dei toscani.



(dal 25’ s.t. Baldanzi 6: bene nel complesso il proprio ingresso).



Caputo 6,5: trova il gol che riapre il match nell’unica concreta opportunità capitatagli.



Gyasi 5,5: si divora una ghiotta occasione nel primo tempo, non riesce ad incidere.



(dal 17’ s.t. Cambiaghi 6,5: subentra positivamente, servendo a Caputo un bel cross per la firma che riapre la sfida).



All. Andreazzoli: il suo Empoli delude nell’atteso scontro diretto per la salvezza. Ci si attendeva di più sul piano del gioco, nonostante un avvio comunque positivo. Il lampo di Caputo nel finale non basta.