Lazio – Empoli: 2-2: beffato da Felipe Anderson dopo 2 minuti, nel primo tempo non corre altri pericoli e ringrazia la mira sbilenca dei biancocelesti. Sul 2-0 di Zaccagni poteva essere più reattivo: si perde il taglio di Anderson sul calcio d’angolo da cui nasce il gol iniziale. Dal suo lato soffre tremendamente le accelerazioni avversarie. (Da 22’s.t.: dà tutt’altra spinta sulla fascia aiutando la squadra a far salire il baricentro): contiene in qualche modo Immobile nel primo tempo. Si fa tagliare fuori da Zaccagni con troppa facilità in occasione del raddoppio.: importante il suo lavoro in aiuto a sinistra sugli affondi di Felipe Anderson e Lazzari.: Felipe Anderson è un brutto cliente da contenere, per questo non riesce ad affacciarsi con frequenza davanti per provare qualche cross.: ci mette un po’ a prendere le misure a Luis Alberto, ma alla fine non sfigura. (dal 10’ s.t. Bandinelli 5,5: dovrebbe provare a far cambiare il passo al centrocampo, ma non riesce a trovare gli spazi per servire bene i compagni): Che bomba dal limite! Non una gran prestazione la sua, ma quel gol nel finale ha un peso specifico enorme, anche per l’economia della stagione.: si conferma uno dei prospetti più interessanti in rampa di lancio nella formazione toscana. Personalità nelle giocate nonostante la giovane età. (dal 31’s.t.: Perfetto il suo assist per Caputo, che riapre la partita nel finale): la sua azione di guastatore fra le linee è sterile e non produce i frutti sperati in zona offensiva. (dal 10’ s.t.: più preciso del compagno, soprattutto nel cucire le ripartenze): la Lazio lo ha sedotto e abbandonato in estate. Oggi lui l’ha punita riaprendo il match col suo gol in contropiede, dopo una partita in ombra.: impalpabile per un’ora. Non si rende utile in alcun modo. (dal 22’ s.t.: ha pochi palloni buoni da giocare, ma non fa neanche granché per andarsi a creare le giuste occasioni per lasciare il segno)All.: nel primo tempo si è consegnato al gioco della Lazio senza quasi opporre resistenza. Nella ripresa ha provato a mescolare le carte e alla fine la sua squadra strappa un punto importante.