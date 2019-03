Empoli-Frosinone 2-1

Dragowski 6: primo tempo da assoluto spettatore. Più sollecitato nella ripresa, risponde prendete con la bella ma inutile parata sul tiro di Ciofani prima del tap-in di Valzania.

Maietta 5,5: si perde Valzania in occasione del gol che accorcia le distanze per il Frosinone. Unico errore in una gara tutto sommato positiva.

Silvestre 6: lotta con fisico ed esperienza con Ciofani; vince quasi tutti i duelli, ma è troppo leggero in occasione del tiro del numero nove ciociaro respinto da Dragowski e ribattuto in rete da Valzania.

Dell’Orco 6: attento e concentrato per novantacinque minuti, suo l’ultimo intervento che libera l’aria nell’assedio del Frosinone.

Di Lorenzo 6,5: molto presente in fase di spinta, c’è anche il suo tra i tocchi che portano al 2-0 di Pajac.

Krunic 6: non si vede molto, ma risulta decisivo servendo a Pajac l’assist che vale il raddoppio.

Bennacer 6: alterna buoni disimpegni ad errori grossolani

Traore 6: gioca semplice, senza strafare, sbagliando pochissimo.

(Dal 32’ s.t. Acquah 5,5: aggiunge quantità al centrocampo azzurro, ma è lento ed impreciso nel gestire alcune ripartenze potenzialmente pericolose.

Pajac 7: titolare a sorpresa al posto di Pasqual, si rende protagonista con alcuni cross insidiosi e, soprattutto, con la rete del raddoppio.

(Dal 24’ s.t. Pasqual 5,5: entra nel momento di maggior pressione del Frosinone. Non ha occasioni per liberare il cross, appare un po’ in sofferenza in fase di copertura).

Caputo 6,5: calcia con sicurezza un rigore pesantissimo. Col passare dei minuti prende fiducia e ed entra in ogni azione offensiva azzurra.

Farias 6: non segna ma entra in entrambe le reti dei toscani. Prima si guadagna il rigore trasformato da Caputo, poi dà il là al raddoppio smarcando Di Lorenzo in contropiede. Fallisce però due ghiottissime occasione che, per fortuna sua e degli azzurri, non incidono sul risultato finale.

(Dal 42’ s.t. Ucan sv).

All. Andreazzoli 6,5: porta a casa una vittoria fondamentale, ed è l’unica cosa che conta. Si affida al modulo del suo predecessore cambiano alcuni interpreti, vedi Maietta, Pajac e Traore. Le scelte si rivelano azzeccate, ma la sua squadra soffre troppo nel finale. Per salvarsi ci vorranno prestazioni più quadrate.