: il primo vero tiro in porta gli arriva nel recupero, risponde con sicurezza.Bereszynski sv: la sua partita dura appena 17 minuti.(Dal 17’: parte male, perchè un suo stop sbagliato manda in porta Cabral per lo 0-1. Il var lo salva; poi entra in partita e garantisce la solita solidità difensiva.: domina su tutte le palle aree.: altra prova senza sbavature, guida la difesa con grande leadeship.: esce dopo 12’ per infortunio.(Dal 15’ pt: rischia poco, preferendo la fase difensiva alla spinta nella metà campo avversaria).: aiuta molto la squadra in fase difensiva, bravo a liberarsi velocemente del pallone(Dal 29’ st: entra benissimo, aggiungendo qualità e quantità al centrocampo di Andreazzoli.: gioca una gara di grande sacrifico davanti la difesa.: è dappertutto, bravo anche in impostazione, visto che manda in porta Cancellieri con un passaggio millimetrico. Spreca però una palla gol clamorosa davanti a Ochoa dopo aver fatto la cosa più difficile.: chi poteva segnare il primo gol della stagione, se non il ragazzo prodigio di Castelfiorentino? Chiude alla grande dopo il bel passaggio, mette in costante apprensione la difesa ospite con i suoi strappi.(Dal 29’ st: ancora alla ricerca della miglior condizione).: tanta corsa e molte ripartenze ben fatte. A volte sbaglia la giocata, ma indovina quella che manda a segno Baldanzi.: deve crescere, è un 2003 e viene dalla C, ma le qualità e la personalità non gli mancano di sicuro.(Dal 29’ st: altro ingresso poco convincente, spreca una pallina d’oro che Marin gli serve davanti a Ochoa).: può esultare per il primo gol, la prima vittoria e il primo clean sheet stagionale. La squadra inizia a recepire il suo credo (mentalità offensiva e pressing alto), ma i meccanismi offensivi ancora non funzionano alla perfezione.