Bologna-Empoli: 3-1



Dragowski 5.5: il polacco si conferma solido, anche oggi voli acrobatici per difendere i pali. Purtroppo però i gol del Bologna sono tre.



Veseli 5: il suo lato è molto battuto dal trio d'attacco avversario, a volte risulta un po' spaesato e perde Soriano in occasione della prima rete rossoblù.



Rasmussen 5.5: dal suo piede nasce la discesa di Pajac scaturita nel gol. La sua partita è precisa ed efficace fino a metà del secondo tempo, poi cala come i compagni.



(dal 41’ s.t. Mchedlidze: s.v.)



Nikolau 5.5: il centrale greco dimostra discreta sicurezza nel primo tempo ma nel secondo tempo non riesce a stare dietro alle incursioni rossoblù.



Di Lorenzo 5.5: fascia molto battuta ma il suo filtro è importante, ennesima partita di sostanza alla quale però non sono mancate sbavature.



Traorè 6: buona prestazione e voglia di aiutare il reparto arretrato, sa il fatto suo ma il Bologna sa rendersi parecchio insidioso. Bennacer 5.5: in una posizione ancora non del tutto sua si destreggia, in mediana il meccanismo è fluido ma il gioco è a favore dei rossoblù.



Krunic 6: buona partita per lui oggi, a centrocampo duella con determinazione contro gli avversari.



Pajac 6.5: in dubbio fino all'ultimo si trova a segnare un gol fortunoso quanto importante. Spinge con continuità ed è il primo a ripiegare.



(dal 37’ s.t. Pasqual: s.v.).



Farias 5: recuperato in extremis si porta dietro le scorie dell'infortunio e si vede, appare incerto in più di un'occasione.



(dal 22’ s.t. Acquah 5: entra per dare vivicità all’Empoli ma non riesce).



Caputo 5.5: un paio di lampi importanti ma la difesa regge abbastanza bene. Nel secondo tempo ha l’occasione di tornare in vantaggio ma la palla sale poco sopra la traversa.





All. Andreazzoli 5: partita fondamentale ma ancora non decisiva, la filosofia è sempre la stessa. I suoi hanno lottato ma non fino alla fine. E questo paga.