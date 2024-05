Empoli, le pagelle di CM: difesa di ferro, ma l’attacco non è pervenuto

Caprile 6,5: reattivo sulla bella conclusione a giro di Cheddira a fine primo tempo.Bereszynski 6: Cheddira lo mette in difficoltà con la sua velocità, tutto sommato tiene botta senza eccessivi a affani.Ismajli 7: al rientro in campo dopo quasi due mesi dall’infortunio, si conferma perno fondamentale per la difesa azzurra.Luperto 6,5: sempre al posto giusto, nel momento giusto.Gyasi 6: fa esplodere il Castellani con il tocco sotto misura che batte Ceerofoloini, ma che il var annulla per fuorigioco. Offre il consueto contributo nelle due fasi

Marin 5,5: non riesce a far girare la squadra come ci si aspetterebbe da lui.Grassi 6: lotta con determinazione in mezzo ai dinamici centrocampisti ciociari.(Dal 10’ st Maleh 6: aggiunge un po’ di ossigeno a un centrocampo aparso in sofferenza fin dai primi minuti).Pezzella 5,5: partita di corsa condita da qualche errore di troppo in fase di impostazione.(Dal 39’ Cacace sv).Cambiaghi 5,5: gioca molto lontano dalla porta, non riesce mai a rendersi pericoloso.(Dal 26’ st Cancellieri 5,5: non riesce a far valere la sua velocità nelle azioni di ripartenza azzurre).

Fazzini 6: la posizione tra le linee mette in difficoltà i difensori ospiti. Costringe al giallo Okoli e riesce in più occasioni a ritagliarsi lo spazio per creare giocate pericolose.(Dal 26’ st Zurkowski 5,5: lontano parente di quello che aveva incantato nei primi giorni del suo arrivo, non aggiunge niente alla lenta e prevedibile manovra offensiva azzurra).Niang 5,5: qualche sponda di testa e poco altro, Romagnoli gli sta addosso come un francobollo.(Dal 10’ st Caputo 5,5: un tiro che si stampa sul palo, ma in fuorigioco. Non c’è nient’altro nel suo match).

All. Nicola 6: a livello difensivo la squadra ha una solidità invidiabile, ma davanti non riesce a trovare ritmo e spazi per rendersi pericolosa. Per ora resta a distanza di sicurezza dalla zona rossa, ma i jolly stanno davvero per finire.