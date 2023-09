: Dimarco ci prova tre volte a batterlo, sulla terza conclusione il portiere albanese non può davvero nulla.: solidissimo in difesa, Dimarco per essere incisivo deve girargli a largo: ineccepibile finché non resta in campo, esce per infortunio.(Dal 6’ st: imbattibile nel gioco areo, fa più fatica a tenere la posizione nei rapidi scambi a terra degli attaccanti avversari).: concede pochissimo sia a Lautaro che ad Arnautovic.: tanta corsa e grinta, ma poca qualità nelle giocate con la palla tra i piedi.: fatica e non poco, spesso accerchiato dalle maglie nerazzurre in mezzo al campo.(Dal 24’ st: non porta quella qualità che serviva per cambiare l’inerzia del match).: zero minuti con Zanetti, subito titolare con Andreazzoli. Gioca senza paura, abbinando qualità e quantità.(Dal 24’ st: aggiunge sostanza al centrocampo).: mette il solito dinamismo, ma nella sua partita ci sono anche molte palle perse.: i suoi guizzi mettono in apprensione la difesa in Inzaghi. Provoca l’ammonizione di Bastoni, ma non riesce a centrare lo specchio della porta.: gioca bene di sponda, ma non è mai pericoloso.(Dal 33’ st).: tanto movimento, poca concretezza e qualche imprecisione di troppo.(Dal 33’ st).: chi si aspettava un Empoli subito sfrontato e offensivamente frizzante, sarà rimasto deluso. Aurelio ha avuto solo 5 giorni per lavorare, per cui si può pretendere poco, ma la squadra ha davvero poche idee. Serve parecchio lavoro.