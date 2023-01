: dopo un primo tempo da spettatore, si esalta nel finale con tre interventi provvidenziali che salvano, ancora una volta, il risultato.: gira in porta da attaccante vero un corner pennellato di Marin, solido anche in difesa.(Dal 32’ st).: altra prova impeccabile, non sbaglia un intervento difensivo.: non dà mai modo a Lammers di girarsi.: spinge con la solita costanza, non trova però lo spazio per andare al cross.: grinta e abnegazione al servizio della squadra.(Dal 40 st).: in crescita rispetto alla prima parte del campionato, mostra maggiore coraggio nel gestire la palla. Nel recupero salva su un tiro molto insidioso di Duricic.: altra prova di spessore, fisicamente mette in crisi tutti gli avversari. A fine primo tempo serve un assist da applausi per Satriano sprecato dal compagno.(Dal 17’ st: aiuta la squadra a proteggere il risultato, nel finale si sacrifica anche centrale di difesa).: non trova lo spazio per inserirsi come ha dimostrato di saper fare, ma gioca con intelligenza ogni pallone.(Dal 17’ st: gioca qualche pallone troppo con eccessiva fretta).: si muove su tutto il fronte offensivo e cerca sempre il dialogo con i compagni, poco preciso alla conclusione.: tanto movimento e qualche sponda utile, a fine primo tempo spreca un’occasione troppo bella per essere vera.(Dal 32’ st).: il gioco non è una sua prerogativa, lo abbiamo capito, ma il suo Empoli è solido e ha una mentalità vincente. Soffre, lotta ed è pure un pizzico fortunato. Possono essere gli ingredienti salvezza?