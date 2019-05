Sampdoria-Empoli 1-2



Dragowski 6,5: strepitoso sul tentativo al volo di Jankto, freddo sui tanti cross messi al centro dell'area dai blucerchiati,



Veseli 5,5: fatica disperatamente a contenere Quagliarella, nonostante il continuo aiuto di Di Lorenzo e Silvestre. Però nella ripresa riprende confidenza e coraggio, avrebbe anche meritato la sufficienza ma è troppo ingenuo quando stende Sau. Errore che inevitabilmente gli abbassa il voto in pagella.



Silvestre 6: guida la difesa. Il reparto arretrato ospite soffre la manovra blucerchiata, ma tutto sommato l'ex blucerchiato non sbanda e aiuta in raddoppio i compagni più in difficoltà.



Dell'Orco 6: bene quando deve contenere un Gabbiadini non particolarmente ispirato, soffre maggiormente il più vivace Caprari o Quagliarella quando gli avanti doriani invertono le loro posizioni.



Di Lorenzo 7: qualche cross interessante, buon movimento sulla corsia. La cosa migliore della partita la fa quando brucia sul tempo tutti e insacca il raddoppio sulla ribattuta di Audero.



Traorè 7: tanto dinamismo, e anche parecchio possesso palla gestito nel cerchio di centrocampo. Da una sua sgroppata nasce il gol che riaccende le speranze del'Empoli. Motore continuo nella squadra toscana.



(dal 42' s.t. Capezzi s.v.) Bennacer 5,5: fa il regista, ma potrebbe garantire più apporto negli ultimi venti metri. Oggi non particolarmente continuo e intraprendente.



(dal 47' s.t. Brighi s.v.)



Krunic 6,5: dei tre in mezzo è quello che ha maggiore carisma. Recupera e tocca parecchi palloni, gioca con lucidità. Alza il ritmo nella ripresa, dopo un avvio compassato.



Pajac 6: fatica in difesa, e si vede poco in fase di spinta. Anche lui meglio nel secondo tempo, quando prende confidenza e metri.



Farias 7,5: gol che pesa una tonnellata. La sua rapidità di inserimento manda fuori giri la difesa blucerchiata, poi si procura il rigore del raddoppio. Determinante.



(33' s.t. Acquah 6: entra per dare quantità e contenere gli ultimi tentativi blucerchiati).



Caputo 5,5: spaventa subito la Sud con un bel movimento che lo smarca a due passi da Audero. Sfortunato, perchè il palo gli nega il gol. Sul suo voto incide parecchio il rigore calciato malissimo, in bocca ad Audero.





All. Andreazzoli 6,5: prende l'intera posta in palio, quelli di oggi sono tre punti pesantissimi per continuare a sognare la salvezza. Nel primo tempo l'Empoli è molle e compassato, nella ripresa invece la squadra toscana alza il ritmo. La formazione di Andreazzoli riesce a sbloccare la gara proprio come aveva previsto il mister: chiude la via della porta alla Samp, sfruttando anche la mancanza di stimoli blucerchiati, e approfitta di una ripartenza. Ora per i toscani ci sono due finali da giocare con il sangue agli occhi, ripartendo dal secondo tempo di Genova.