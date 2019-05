Empoli-Fiorentina 1-0

Dragowski 7,5: sulla vittoria ci sono ben impressi anche i suoi guantoni. Nella ripresa è decisivo in 3 interventi miracolosi su Simeone, Chiesa e Vlahovic

Veseli 6,5: gara attenta dal punto di vista difensivo, entra nell’azione che porta al vantaggio azzurro.

Silvestre 6,5: la sua assenza si era fatta sentire. Deciso e puntuale in ogni intervento, di fatto annulla Simeone.

Nikolaou 6: gioca semplice, senza rischiare.

Di Lorenzo 6,5: meno brillante del solito, trova la lucidità di servire a Farias la palla che il brasiliano trasforma nel gol vittoria.

Krunic 5: trotterella per il campo e non si accende mai.

(Dal 45’ s.t. Ucan sv)

Bennacer 6,5: solito lavoro di quantità davanti alla difesa, fa sempre la giocata più giusta e più semplice per i compagni.

Traore 5,5: non fa mancare il suo apporto in fase difensiva, ma compie molte scelte sbagliate con la palla tra i piedi.

Pajac 6: si propone con costanza e va spesso al cross dalla sinistra.

Farias 6,5: primo tempo in ombra, nella ripresa beffa Milenkovic e segna di testa il gol che tiene accesa la fiammella della salvezza.

Caputo 6,5: pur avendo pochi palloni giocabili, corre come ossesso per 90’. Il suo approccio in fase difensiva è davvero determinante.



All. Andreazzoli 6: la vittoria, bisogna essere onesti, è più frutto del caso che di una preparazione della gara attenta e meticolosa. La squadra regge dal punto di vista difensivo, ma tutto sommato costruisce troppo poco per provare a vincere. Stavolta la dea bendata ha strizzato l’occhio agli azzurri.