: non può nulla sul gol di Dalmonte, forse sorpreso sulla battuta di Lanzafame, dice a no Diaw nel momento di maggior sofferenza dei suoi: scende sulla fascia con buona continuità, non sempre però è preciso al cross.: non ha particolari colpe sui gol subiti incassati, insuperabile nei contrasti aerei.: per quaranta minuti abbondanti non ha grattacapi. La sveglia gliela dà Dalmonte, che lo salta secco e scaraventa in rete il gol del 2-1(dal 1′ s.t.: si fa ammonire un po’ ingenuamente nell’azione che porta il Vicenza al 3-2. Non è ancora al top della condizione).: molto presente in fase di spinta ma come Stojanovic quasi mai preciso. Si fa sorprendere in occasione del contropiede che manda in rete Lanzafame.: gioca una partita di sostanza e fa vedere buone cose, senza illuminare.: nel primo tempo, con l’Empoli in pieno controllo, riesce a mettere la sua geometria nelle manovre offensive degli azzurri. Più in difficoltà nella ripresa.(dal 17’ s.t.: sostanza e muscoli nel centrocampo azzurro apparso in difficoltà ad inizio ripresa).: uno dei più continui, mette qualità (ottimo l’assist per il raddoppio di Haas) e quantità per tutta la gara.(dal 30’ s.t.il suo ingresso consente all’Empoli di riprendere in mano il pallino del gioco. La punizione con cui chiude i conti sul definitivo 4-2 è un’autentica magia).: si conferma il jolly di centrocampo a cui neanche Andreazzoli può rinunciare. Inizia da trequartista, dove è decisivo in area avversaria con un gol e un assist, e finisce da regista quando esce Stulac.(dal 37’ s.t. Asllani sv).: primo tempo da protagonista, segna un gran gol e mette spesso in difficoltà la difesa ospite con i suoi strappi. Si vede pochissimo nella ripresa.(dal 17’ s.t.: gioca una mezz'ora scarsa ma mette in campo tutta la sua voglia di riscattare due anni difficili. Andrebbe pure in gol, ma l’arbitro giustamente annulla per fuorigioco).: nuova stagione, solito Mancuso. Non è sempre al centro della manovra, ma ogni palla che tocca è giocata con intelligenza. Si fa trovare pronto sulla respinta di Pizzignacco trovando così il primo centro stagionale.: il suo Empoli è bello come quello che aveva lasciato tre stagioni fa e cinico come quello disegnato da Dionisi. C’è però da lavorare sulla fase difensiva, perchè quando la palla ce l’hanno gli altri la squadra sbanda.