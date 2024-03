Empoli, le pagelle di CM: il muro crolla nel recupero, Niang spreca un’occasionissima

Carlo Alberto Pazienza

Empoli-Bologna 0-1



Caprile 7: decisivo nel primo quarto d’ora del match, con tre interventi provvidenziali che tengono a galla gli azzurri. Nella ripresa salva anche su Saelemaekers e poi su Fabbian.



Bereszynski 6: solido in difesa, vince il duello con Saelemaekers.



Walukiewicz 6,5: attento e preciso in ogni chiusura, annulla Odgaard.



Luperto 6: tiene in piedi la baracca come può.



Gyasi 6: si preoccupa più che altro di aiutare Bereszynski in fase di copertura.



(Dal 20’ st Ebuhei 6: esegue lo stesso compito di Gyasi con buona applicazione).



Marin 5: partita incolore macchiata dalla palla telefonata intercettata da Calafiori e che si trasforma nell’occasione vincente per Fabbian.



Maleh 5,5: fatica in mezzo al centrocampo tecnico del Bologna.



Pezzella 5,5: soffre la velocità di Ndoye, che lo costringe al giallo.



(Dal 1’ st Cacace 5: non perfetto in fase difensiva, non riesce ad alzare un cross in tutta la ripresa).



Zurkowski 5,5: meno nel vivo del gioco rispetto al solito, non riesce a rendersi pericoloso.



(Dal 20’ st Kovalenko 5: quasi non ci si accorge del suo ingresso).



Cambiaghi 5,5: altro giro, altra giornata a secco. Ci mette la solità generosità, ma all’Empoli servono i gol.



(Dal 30’ st Cerri 5,5: ci si ricorda di lui solo per la palla che quasi strappa dai piedi di Calafiori).



Niang 5: ci mette la buona volontà, ma spreca un’occasione pazzesca facendosi rimontare da Beukema mentre si “invola”, indisturbato, verso la porta di Skorupski.



(Dal 30’ st Caputo 5,5: praticamente non pervenuto).





All. Nicola 5: dopo un primo tempo accettabile, nella ripresa la sua squadra sparisce. Nel finale punta sulla fisicità quando, forse, avrebbe potuto giocarsela meglio in contropiede.