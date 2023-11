Berisha 6: forse un po’ sorpreso sul colpo di testa ravvicinato ma centrale di Matheus Henrique, chiude la porta con due grandi interventi su Berardi e Matheus Henrique.Bereszynski 6: limita bene Laurientè, senza concedersi grandi scorribande offensive.Ismajli 4: in ritardo su Pinamonti e Matheus Henrique nei gol neroverdi nel primo tempo, a vuoto anche sul cross di Vina capitalizzato da Berardi.Luperto 5,5: non ben posizionato sull’angolo che consente al Sassuolo di trovare il primo pareggio.Cacace 5,5: nel complesso non sfigura, però è fuori dalla sua area di competenza in occasione del pareggio di Matheus Henrique.Fazzini 7: partita di grande intelligenza, impreziosita dal suo primo gol in Serie A.(Dal 25’ st Kovalenko 7: dopo Napoli veste per qualche minuto il costume da eroe anche di questo match, stavolta però non sbaglia).Ranocchia 5,5: gioca da regista, ma non riesce mai ad innescare la manovra offensiva azzurra.(Dal 25’ st Grassi 6: aggiunge ossigeno al centrocampo di Andreazzoli).Maleh 5,5: fatica a contrastare il rapido palleggio dei centrocampisti di Dionisi.(Dal 34’ Gyasi sv).Cancellieri 5: non si rende mai pericoloso, inoltre commette un intervento scellerato e senza giustificazione che manda dal dischetto Berardi per il 3-2.(Dal 26’ st Maldini 6: prova a creare qualcosa ma non ha fortuna).Cambiaghi 6: ha il solo merito di procurarsi il rigore che stappa l’incontro, ma non riesce ad incidere sulla partita come potrebbe.(Dal 34’ st Destro sv).Caputo 6: glaciale dal dischetto, ha davvero poche chance per fare male al Sassuolo.All. Andreazzoli 5,5: la squadra da tutto, fino alla fine, questo gli va dato riconosciuto. Però si vede che manca qualcosa, sia in termini tecnici che mentali. Serve una scossa e forse qualche innesto dal mercato.