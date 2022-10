: pochi interventi ma decisivi, salva il risultato su destro di D’Alessandro nel finale.: vince molti duelli uno contro uno con Caprari, la pressione del Monza lo tiene spesso bloccato in difesa.(Dal 16’ st: gioca semplice e aiuta la squadra a proteggersi dall’assalto finale del Monza).: riesce a rendere inoffensivo Gytkjaer con buona efficacia.: sempre ben posizionato, si rende protagonista di numerosi salvataggi importanti.: un’autentica garanzia, eccellente in entrambe le metà campo. Giocatore di spessore pronto per il salto.: segna un gol pesante da attaccante di rapina, aiuta la squadra a gestire la palla nei momenti di grande pressione ospite.: schierato come play davanti la difesa, non riesce ad iutiere la squadra a superare la prima pressione del Monza.(Dal 33’ st: la solita generosità nei due lati del campo, potrebbe fare meglio con la palla tra i piedi.(Dal 33’ st).: bravo a farsi trovare spesso libero, si sacrifica anche in fase di copertura su Sensi e Rovella.(Dal 16’ st: entra bene in partita e si rende pericoloso con due conclusioni da buona posizione, che però non centrano lo specchio della porta).: a livello di impegno non gli si può imputare nulla, fallisce due occasioni da gol molto importanti (sulla seconda nasce il vantaggi o di Haas).: un giocatore ritrovato, a livello fisico e mentale. Sua la palla che poi si trasforma nel gol dell’1-0, sfiora la gioia persona con una bella volee che si stampa sul palo.(Dal 25’ st: tocca pochi palloni e non riesce a far respirare la squadra nei momenti di apnea).: la partita si mette nei binari giusti e preferisce difendersi e ripartire. La tattica funziona, perchè la squadra subisce poco e crea sicuramente più occasioni degli avversari. Manca però nel colpo del ko.