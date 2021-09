: limita i danni di una difesa non all’altezza.: qualche buona iniziativa sulla fascia, Augello però alla lunga gli prende le misure. Saltato dal Candreva in occasione del 3-0.: qualche errore di troppo, sia in marcatura che in disimpegno.: giornata no, perde la marcatura in occasione del primo gol, si fa saltare troppo facilmente da Caputo sul raddoppio.: spinge bene nel primo tempo, riuscendo a mettere qualche cross invitante per le punte. Cala sensibilmente nella ripresa.: stretto nella morsa tra Silva, Thorsby e Candreva, non riesce a tamponare a dovere finendo spesso per perdere la posizione.(Dall’11’ s.t.: ci mette il fisico e la voglia, ma non va oltre qualche tiro dalla distanza).: non si fa spaventare dalla stazza dei mediani blucerchiati e lotta con decisione su ogni pallone.: non riesce a trovare gli spazi giusti per inserirsi, sbaglia anche qualche passaggio di troppo.(Dall’11’: non riesce a dare la qualità che ci aspetterebbe col suo ingresso).: in ombra, non trova mai spazi centralmente e finisce per allargarsi, sparendo piano piano dai radar.(Dal 33’ s.t.).: si muove su tutto il fronte e fa respirare la squadra proteggendo la palla sempre con grande qualità. Finisce troppe volte in fuorigioco.(Dal 23’ s.t.: tocca pochissimi palloni).: spreca una buona occasione per il pareggio a fino primo tempo.(Dal 23’ s.t.: cerca di farsi spazio tra gli insuperabili centrali doriani).: il suo Empoli parte bene, ma ancora una volta, tradito dagli errori individuali, non riesce a trovare la reazione dopo lo svantaggio e finisce travolto. Troppo superiore la Samp, ma mancano assolutamente alternative alla filosofia che prova a trasmettere alla sua squadra.