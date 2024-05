Empoli, le pagelle di CM: la firma di Cancellieri e Niang sulla salvezza azzurra

Caprile 5,5: non trasmette la consueta sicurezza alla sua difesa, forse non perfettamente posizionato in occasione del pareggio giallorosso.Bereszynski 6,5: dalla sua parte la Roma non sfonda, suo il lancio che libera Gyasi per l’assist a Cancellieri.(Dal 22’ st Caputo 6: non riceve palloni su cui può incidere).Ismajli 7: prova maiuscola, annulla Abraham e mette un pezza anche dove non arriva Luperto.Luperto 7: chiude una stagione da leader, tecnico e carismatico, con una prestazione da incorniciare.Gyasi 7: in palla sin dai primi minuti, è suo l’assist che manda a rete Cancellieri. In difesa non sbaglia una diagonale.

(Dal 1’ st Walukiewicz 6: aggiunge solidità al pacchetto difensivo azzurro).Bastoni 5,5: nel complesso gioca una buona gara, ma si perde Angelino nell’azione che vale il pareggio romanista.(Dal 10’ st Fazzini 7: ossigeno e idee per il centrocampo azzurro, bisogna ripartire da lui).Marin 6: gara tra alti e bassi, nel finale getta il cuore oltre l’ostacolo.Maleh 5,5: non segue Aouar che colpisce facilmente a rete per l’1-1.(Dal 28’ st Cambiaghi 6: qualche sgasata per aumentare la pressione sulla difesa gaiallorossa).Cacace 6,5: alterna giocate da campione ad errori banali, ma lotta senza risparmiarsi fino al 95’.

Cancellieri 8: entra nella storia dell’Empoli di diritto e da protagonista. Un gol, un assist e tante altre belle giocate. Può crescere e diventare un giocatore di spessore in Serie A.Destro 5,5: bene i primi venti minuti, con un paio di sponde utili. Poi finisce palesemente la benzina.(Dal 1’ st Niang 7,5: il gol salvezza è suo, dopo un tempo in ombra e senza grandi spunti. Ma la sua freddezza ha fatto la differenza, stasera come nelle altre 5 occasioni in cui ha lasciato il segno).All. Nicola 10: compie un’altra impresa da non credere e forse, ma non lo ammetterà mai, ci credeva poco anche lui. Il suo Empoli ha fatto un girone di ritorno da protagonista e anche se con profonda sofferenza, si è meritato la terza salvezza consecutiva.