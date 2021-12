: di parate vere e proprie non è mai chiamato a farne. Troppo frettoloso quando deve rilasciare il pallone, come nell’occasione del primo gol del Torino quando serve Zurkowski che era pressato da Pobega.: soffre tantissimo le incursioni di Aina e le giocate di Pjaca nella prima parte di gara. La sostituzione del fantasista croato gli fa tirare un sospiro di sollievo ma la sua prestazione resta insufficiente.non potrebbe esserci momento migliorare per segnare il gol per riaprire la partita di quello trovato dal capitano dell’Empoli, ovvero immediatamente dopo l’espulsione di Singo che lascia il Torino in dieci. La rete scuote la formazione toscana, fino a quel momento in evidente difficoltà.aiuta molto la squadra anche in fase offensiva, soprattutto nel secondo tempo quando l’Empoli spinge con continuità alla ricerca del gol del 2-2. Non è un caso che sia suo l’assist per la rete di La Mantia.non una gran giornata per il terzino dell’Empoli, che Andreazzoli preferisce inizialmente a Parisi. E’ in difficoltà ogni volta che è puntato da un avversario e nella ripresa, dopo essere stato ammonito, viene richiamato in panchina.(Dal 16’ s.t.deve occuparsi praticamente solo della fase offensiva e lo fa bene)ha sulla coscienza il gol che permette al Torino di sbloccare il risultato e passaggio in vantaggio: pressato da Pobega sbaglia un appoggia davanti alla propria area di rigore regalando il pallone agli avversari.(Dal 16’ s.t.buono il suo ingresso in campo)buona la sua partita in mezzo al campo, soprattutto nel secondo tempo quando prende per mano la squadra.si fa saltare con troppa facilità da Pjaca in occasione del secondo gol del Torino. In mezzo al campo non riesce a farsi valere come vorrebbe.(Dall’8’ s.t.aumenta il tasso qualitativo della squadra): fino a quando la partita si gioca in undici contro undici lo si vede poco, poi riesce a mettere le sue qualità al servizio della squadra.è uno dei migliori dell’Empoli. Scappa via a Singo in velocità subendo poi il fallo che costa il cartellino rosso al terzino del Torino nel primo tempo e, a inizio ripresa, sfiora il gol del 2-2 ma la sua conclusione viene respinta dalla traversa.(Dal 17’ s.t.da peso e sostanza all’attacco dell’Empoli. Segna per due volte il gol del 2-2, nella prima occasione la rete gli viene annullata per fuorigioco, la seconda è invece regolare): dei vari attaccanti schierati quest’oggi da Andreazzoli è quello maggiormente in ombra. Viene contenuto bene dalla difesa del Torino e ha una sola occasione che non riesce però a sfruttare a dovere.(Dal 43’ s.t.il suo Empoli approccia in maniera pessima la partita ma il grande merito di non darsi mai per vinto e, grazie anche alla superiorità numerica, riesce a recuperare due gol al Torino. Indovinata la scelta di inserire La Mantia.