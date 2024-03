Empoli, le pagelle di CM: Liberato Cacace dalle stelle alle stalle. Nicolò Cambiaghi mina vagante

Antonio Cinus

Empoli-Cagliari 0-1



Caprile 6,5: tiene in piedi i suoi con ottimi interventi ma nulla può sul gol subito



Ismajli 5,5: non chiude sul tiro di Jankto, lasciandolo libero di colpire a botta sicura



Walukiewicz 6: sfiora il gol dell'ex di testa. In difesa non corre troppi pericoli.



(dal 37' s.t Cerri s.v)



Luperto 6,5: se l'Empoli concede poco è quasi sempre merito suo. Una vera roccia.



Cacace 5: si vede annullare il primo gol in Serie A dal Var, poi dalla sua parte i sardi sfondano in occasione del gol.



(dal 27' s.t Pezzella 6: limita le incursioni rossoblù, nel finale sfiora il gol del pareggio).



Maleh 5,5: può portare in vantaggio i suoi nel primo tempo ma il suo tiro si spegne sopra Scuffet.



Marin 6: mette in mezzo qualche pallone velenoso. Lotta nel cuore del centrocampo.



Kovalenko 5,5: spesso fuori dal gioco toscano. Giornata no.



(dal 27' s.t Fazzini 5,5: ha il compito di spaccare la difesa ospite ma ciò avviene con scarso successo).



Cambiaghi 6,5: imprevedibile. Una spina nel fianco per tutta la difesa rossoblù.



Cancellieri 5,5: impacciato sotto porta, spreca un'ottima occasione.



(dal 27' s.t Gyasi 5,5: non riesce a creare imprevedibilità).



Destro 5,5: prova a rendersi pericoloso ma mai con successo. Occasione sprecata.



(dal 13' s.t Niang 5,5: il suo ingresso non porta il cambio di marcia desiderato).



All. Nicola 5,5: non sempre i "miracoli" sono privi di ostacoli. La lotta retrocessione è ancora calda e oggi è stata sprecata un'occasione d'oro.