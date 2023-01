: sfiora il miracolo su Ricci, incolpevole sul gol di Sanabria: solido e attento in difesa, come sempre nelle ultime uscite.: gara quasi perfetta, ma esce in ritardo su Sanabria in occasione del pari granata.: segna il gol che stappa il match e gioca una buona partita in marcatura, anche lui però è poco reattivo su Sanabria.: non fa rimpiangere l’assenza di Parisi, contiene bene Bayeye e si fa vedere in fase offensiva.(Dal 28’ st: si perde Ricci sul gol che riapre l’incontro per il Toro e commette altri piccoli errori. Se ha perso il posto in favore di Ebuhei e evidentemente un motivo c’è).: domina dal punto di vista atletico, la sua capacità di spezzare le linee di passaggio avversarie risulta determinante.(Dal 19’ st: non garantisce la stessa intensità del compagno).: passa tutto dai suoi piedi. Prima l’angolo che diventa assist per Luperto, poi il tiro da fuori che, deviato, finisce in porta a fa sognare i tifosi azzurri.: leggermente sottotono rispetto alle ultime prestazioni, ma lotta su ogni pallone con la solita determinazione.(Dal 39’ st).: non ha occasioni per rendersi pericoloso, ma si fa trovare sempre al posato giusto.(Dal 19’ st: stavolta non riesce a far cambiare passo alla squadra. Anzi, è il Torino che inizia a prendere sempre più campo con il passare dei minuti minuti).: sa farsi trovare sempre libero, gestisce ogni pallone con grande sagacia.: si muove moltissimo, la sua affinità con Caputo sembra migliorare di partita in partita.(Dal 27’ st: ingresso poco convinto, non aiuta la squadra a rimanere alta).: il solito Empoli per 70’ buoni, poi la luce si spegne quasi improvvisamente e il Torino rimonta. Stavolta i cambi non hanno portato il contributo sperato, ma porta a casa un punto importantissimo e suoi alla vigilia in tanti avrebbero messo la firma.