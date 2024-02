Empoli, le pagelle di CM: Luperto salva un gol sulla linea, Maleh è ovunque

Carlo Alberto Pazienza

Empoli-Genoa 0-0



Caprile 6: risponde presente all’unico tiro in porta che riceve in 90’.



Ismajli 6,5: bravo a chiudere tutti gli spazi agli attaccanti rossoblù.



Walukiewicz 6,5: rischia un po’ con la palla tra i piedi, ma in fase di non possesso non sbaglia una scelta.



Luperto 6,5: salva sulla linea un colpo di testa di Spence con Caprile battuto.



Bereszynski 6: dalla sua parte il Genoa non sfonda, ma si vede pochissimo nell’altra metà campo.



(Dal 1’ st Cacace 6: va molte sul fondo, ma è poco preciso quando si tratta di calciare il pallone in mezzo).



Grassi 6: duella con coraggio in mezzo al folto centrocampo genoano.









(Dal 26’ st Kovalenko 6: aggiunge idee e geometrie al centrocampo di Nicola).



Maleh 6,5: lo trovi ovunque, si batte con tutti e recupera una quantità incalcolabile di palloni.



Gyasi 6: una certezza quando si tratta di difendere, meno deciso in proiezione offensiva.



Zurkowski 6: partita complicata, in cui trova un avversario che non lascia spazi alle ripartenze. Suo però l’unico tiro in porta del primo tempo azzurro.



(Dal 26’ st Destro 5,5: prova una deviazione volante per beffare Martinez, troppo poco per impensierire il buon portiere spagnolo.



Cambiaghi 6: solita partita di grande impegno, stavolta lo ferma il palo.



(Dal 40’ st Fazzini sv).



Cerri 6: lotta su ogni pallone, prima di uscire manda Cambiaghi davanti alla portiere con una pregevole sponda di prima.





All. Nicola 6: squadra corta e pochi rischi. Questo è il credo di Nicola, che ha già trasmesso ai suoi nuovi giocatori. Prova a cambiare l’inerzia del match con i cambi, ma quando capisce che non è cosa, preferisce portare a casa un punto comunque importante.