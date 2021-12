Verona-Empoli 3-4



Ujkani 5,5: durante la gara ha degli alti e bassi. Sul gol di Ragusa poteva sicuramente fare meglio.



Fiamozzi 6: si stringe spesso in marcatura verso la zona centrale della difesa, anche se si propone a sprazzi in sovrapposizione. Nel complesso sufficiente.



Romagnoli 6,5: in difesa ci mette più di una pezza, soprattutto con clienti come Lasagna non facili.



Viti 6: qualche incertezza in alcune marcature, forse troppo larghe.



Marchizza 6,5: buona predisposizione sia in fase offensiva che difensiva. Bene l'intesa con i compagni.



Haas: s.v.

(dal 6' p.t. Stulac 6: combatte spesso aiutandosi con il proprio fisico, anche a costo di rischiare.)

(dal 34' s.t. Ricci:s.v.)



Asllani 5,5: ci si poteva aspettare qualcosa in più da lui. Impreciso nei passaggi e poco dinamico.



Bandinelli 6: corre tanto e si vede, visto che alla fine esce stremato.

(dal 34' s.t. Henderson: s.v.)



Bajrami 6,5: si fa vedere spesso in area di rigore avversaria, creando quella presenza in più che destabilizza la difesa gialloblù. Segna anche il gol vittoria bellissimo.

(dal 42' s.t. Cutrone: s.v.)



Mancuso 7,5: doppietta e uomo assist in una gara giocata a grandi livelli. Fa reparto in modo egregio ed è sempre una spina nel fianco per gli avversari. Si sacrifica anche.



La Mantia 5,5: sciocchezza nel finale che costa l'espulsione diretta, giustamente. Basta ad inficiare una gara sufficiente.





All. Andreazzoli 6,5: legge benissimo la gara, anche se nel finale arriva il brivido, colpa anche della stanchezza dei suoi.