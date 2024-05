Empoli, le pagelle di CM: Niang dal dischetto illude i toscani

– Inoperoso fino al rigore di Samardzic, sul quale non può mai arrivarci.– Prestazione senza infamia e senza lode. Fa il suo compito. Dal 59’– Porta fisicità a difesa della propria porta.– Tiene molto bene, sempre sicuro in ogni intervento.– Vince quasi sempre il confronto con Lucca, anticipandolo spesso e volentieri.– Poco concreto, perde anche diversi palloni.– I calci piazzati sono quasi tutti suoi, ma raramente li calcia bene. Dal 59’– Grave ingenuità frutto anche dell'inesperienza quando tira giù in area Payero causando il rigore dal quale arriva il pari di Samardzic.

– L’ammonizione al 4° minuto di gioco ne condiziona in parte la gara. Dal 80'– Fa un gran gol, annullato però dall'intervento del Var.– Corre ma sbaglia tanto a livello tecnico.– Sempre pericoloso con i suoi tagli ed i suoi strappi. Dal 80’- Si guadagna il calcio di rigore che poteva valere la vittoria e buona parte di salvezza..– Molti duell, poi è costretto a lasciare il campo alla mezz’ora per infortunio. Dal 30’– Si vede poco, però segna il rigore del momentaneo 1-0.

– Gara di lotta da parte della sua squadra, punita però da un'ingenuità del singolo a recupero ormai ampiamente scaduto.